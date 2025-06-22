Ankara Yeni Stadyumu Hızla Yükseliyor

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE SPOR BAKANLARINDAN HIZLI İLERLEME MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Stadyumu inşaatı ile ilgili paylaşımda bulundu. İki bakan, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor” ifadesini kullanarak, stadyum inşaatının genel durumunu aktardı. 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan yeni kompleksin yapımına devam ediliyor. Stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine uygun olarak inşa ediliyor. Tamamlandığında 45 bin kişi kapasiteli olacak.

BAKANLARDAN STADYUM GÖRÜNTÜLERİ

Bakan Murat Kurum, “Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak” diyerek projeye olan inancını dile getirdi. Bununla birlikte Bakan Osman Aşkın Bak, “Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara’ya çok yakışacak” şeklinde bir mesaj paylaştı.

DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJE

Ayrıca, futbol topu görünümünde inşa edilen stadyum, ABD ve Çin’den sonra Ankara’da yapılıyor ve 285 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stadyumu olacak. Stadyum kompleksi, konferans salonları, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve çeşitli branşlarda spor salonlarını da içeriyor.

İNŞAATTA SON DURUM

Stadyum inşaatındaki genel ilerleme oranı yüzde 65’e ulaşmış durumda. Zemin iyileştirmesi ve imalatları için yaklaşık 5 bin 500 fore kazık uygulanmış. Ayrıca, betonarme inşaat ve duvar inşası yüzde 90 oranında tamamlandı. Çelik konstrüksiyon imalatında ise yüzde 42 seviyelerine ulaşıldı. Diğer ince imalatlar hızla devam ediyor.

– ANKARA