(ANKARA) – Yılın Dört Ayında 37 Bin 56 İşlem

TRAFİK DENETİMLERİ HIZLANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın ilk dört ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından helikopter ve drone ile gerçekleştirilen denetimlerde 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR HAFTADA BÜYÜK CEZA

Trafik ekipleri, bir haftalık süreçte toplamda 496 bin 95 araca veya sürücüye ceza kesti. Türkiye genelinde yapılan denetimler, 24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 aracın kontrol edildiğini gösterdi. Bu kapsamda mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazlar takarak kullanan 39 sürücüye de işlem yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, hız ihlali yapan 151 bin 392 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 27 bin 197 araç, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 sürücü dahil olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 496 bin 95 araç veya sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Bu veriler, trafik güvenliğini artırmak için yapılan denetimlerin ciddiyetini gözler önüne seriyor.