(ANKARA) – Yılmaz Tunç, Eğitimlerin Yeniden Başlayacağını Duyurdu

ADLET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN YENİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilirkişilik Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikle birlikte, bilirkişilik eğitimlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Güncellenen yönetmelikle, bilirkişilik eğitimleri sadece yetkili kurumlar tarafından, 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren verilecek.

BİLİRKİŞİLERİN NİTELİĞİ ARTIRILIYOR

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili bilgilere yer verdi. Tunç, şu ifadelere yer verdi: “Adaletin tecellisi için hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir görev icra eden bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesini sağlayacak ‘Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

EĞİTİM SÜREÇLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Bilirkişilik yönetmeliğinde yapılan güncellemeler hakkında bilgi veren Tunç, “Bilirkişilik temel eğitimlerinin bakanlığımızın izniyle; üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesi düzenleme altına alınmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenmiştir.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin getirilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde son 3 yıldır açılamayan eğitimlerin yeniden başlatılacağını duyurdu.

YARGI SÜREÇLERİNE KATKI SUNULACAK

Yönetmelik değişikliği sonrasında, ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvurularının alınarak, 15 Mayıs 2025 tarihinde bilirkişilik eğitimlerinin başlatılacağını kaydeden Tunç, “Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.