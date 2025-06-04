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Ankara Yönünde Araç Yoğunluğu Oluştu

ARAÇ YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Bolu’da Anadolu Otoyolu geçişinde, tatil için yola çıkanların oluşturduğu araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya sahil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin, Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde yoğun bir trafik oluşturmasıyla birlikte ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

TATİLCİLER YOLLARI KAPLADI

İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu’ya ulaşmasıyla birlikte trafik akışı yavaşlıyor. Ankara yönünde meydana gelen yoğunluk, özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcileri uzun kuyruklar halinde bekletiyor. Bu duruma göz önünde bulunduran jandarma ekipleri, otoyoldaki denetimlerini artırmış durumda.

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