Ankara Yönünde Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE SAAT

TEM Otoyolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında, Ankara istikametine giden yolda 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı bir zincirleme kaza gerçekleşti. Kaza, saat 18.30 civarında meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G. yönetimindeki 06 FCE 783 plakalı TIR ve İ.Ö. idaresindeki 06 FAD 328 dorse plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

SAĞLIK VE KURUM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay sonrası çevredeki sürücüler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri ise kazanın meydana geldiği alanda araçları kontrol etti.

TRAFİK AKIŞINDAKİ ETKİLER

Kaza sebebiyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması için gerekli olan işlemler devam ediyor.