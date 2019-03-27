Ankara’da 2 hakime FETÖ gözaltısı

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ankara’da düzenlenen operasyonlarda hakimler M.A.Ç ile A.Ö. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim Ali Çetin’in ByLock yazışmalarında A.Ö’nün isminin geçtiği belirtildi.

M.A.Ç’nin ise FETÖ itirafçısı bir astsubay tarafından “kendisinden sorumlu örgüt abisi” olarak teşhis edildiği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli hakimler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince odalarında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden hakimlerin, Ankara Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.

TRT