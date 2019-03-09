Ankara’da AK Parti bürosuna saldırı!

Başkent Ankara’da şoke bir saldırı gerçekleşti. Altındağ’daki Bostancık Caddesi üzerindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na saldırı düzenlendi.

Seçim ofisine saldıran kişi bölgedeki taksiciler tarafından etkisiz hale getirilirken irtibat bürosunun önünde bulunan 4 araç maddi hasar gördü. Olayı gerçekleştiren saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Saldırı sonrası bölgeye gelen AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, incelemelerde bulundu.

AHABER