Ankara’da bu yollar kapatılacak

Ankara Valiliği, yılbaşı kutlamaları için bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık’taki kutlamalara ilişkin kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik, ekonomik öneme sahip hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile vatandaşın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00’dan itibaren, Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Bestekar Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kuğulu Park ile Esat Caddesi arası araç trafiğine kapalı

GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, 54. Cadde ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Tunalı Hilmi Caddesi’nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Yine ihtiyaç olması halinde Tunus Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri istendi.