Ankara’da ByLock operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir” denildi.

TRT