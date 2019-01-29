Ankara’da ByLock operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın iletişim sistemi olan ByLock’u kullanan isimlere operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

TRT