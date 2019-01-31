Ankara’da ByLock operasyonu

Başkent Ankara’da düzenlenen operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın iletişim sistemi olan ByLock’u kullanan 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve Istanbul ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

TRT