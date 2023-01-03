Ankara’da ekmeğe zam

Vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artarak 5 TL’ye yükseldi.

200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artarak 5 liraya yükseldi. Yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek zammı için ”Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara’da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 lira oldu” dedi.

”OCAK VE ŞUBATTA ZAM OLMAYACAK”

Öte yandan Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ”Ocak ve şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.