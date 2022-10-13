Ankara’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da FETÖ’ye yönelik soruşturmada, örgüt içerisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.