Ankara’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da FETÖ/PDY’nin sözde jandarma yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlerin 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci, 4 uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘gizli hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Yapıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara’daki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak gizli sorumlular ile iletişim sağladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerin 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci, 4 uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.