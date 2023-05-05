Ankara’da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü ve IŞİD’e yönelik başkent Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine kurye aracılığıyla elden veya ATM’lerden kartsız işlemler aracılığıyla maddi destek sağladığı tespit edilen beş şüpheli ile örgütün “Gaybubet Evleri” yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemlerini yürüten üç kişi olmak üzere toplam sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmalar kapsamında da çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışıp yeni yapılanmaya giden 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 32 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda, biri AK-47 Kalaşnikof olmak üzere çok sayıda silah, mermi, örgütsel dokümanlar, para dağıtım listeleri ve 14 bin TL ile 2 bin 500 dolar ele geçirildi.