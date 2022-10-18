Ankara’da FETÖ operasyonu! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyona dair konuştu.

Ankara’daki FETÖ operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgüt mensuplarını sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklı. 3 ile 6 bin lira arasında gönderilen bir para. Kartsız işlem, kargo içerisinde ve fiziki temas ile gerçekleşti. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 gözaltı gerçekleşti.” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

704 GÖZALTI TALİMATI, 543 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin bilgileri aktardı. Bakan Soylu, “Örgüt mensuplarını sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklı. 3 ile 6 bin lira arasında gönderilen bir para. Kartsız işlem, kargo içerisinde ve fiziki temas ile gerçekleşti. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 gözaltı gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİN DEŞİFRE EDİLMESİ ÖNEMLİ”

59 ilde eş zamanlı operasyonun gerçekleştiğini söyleyen Bakan Soylu, “Operasyonla ilgili ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak. Buradaki yolun para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir.” dedi.