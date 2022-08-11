Ankara’da şok olay! Yüzlerce vatandaş şirketin önüne geldi

Ankara’da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Deterjanpazarı Com firmasının önünde toplanan yüzlerce vatandaş, dolandırıldıklarını ileri sürdü. Şirketin yöneticisi Süleyman Kocabaş, üzerlerinde baskı olduğu için ödemeleri yapmadıklarını savundu, ödeme için de tarih vermedi. 500 milyon liralık dolandırıcılık olduğuna yönelik iddialar var ve şirket internet sitesini kapattı. Şirket, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin; sisteme 10 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 30 bin lira alabiliyordu.

Son günlerde artan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden Deterjan pazarı Com firmasının geri ödemeleri yapmadığı ve sahibinin de ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Ünlü isimleri reklamlarında oynatan ‘Deterjan Pazarı’ şirketinin web sitesine de ulaşılamaması üzerine sisteme üye olan vatandaşların endişesi iyice arttı.

YÜZLERCE KİŞİ FİRMANIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını iddia ederek Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi’ndeki fabrika önünde toplandı.

Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş kolilere zarar vererek, yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda önlem aldı.

Şirketin yönetici olduğunu söyleyen Süleyman Kocabaş, Youtube’da görüntülü açıklama yaparak, ödemeleri yapamadıklarını kabul ederken, bu durumun şirketleriyle ilgili olumsuz haberlerden kaynaklandığını ileri sürdü. Kocabaş, satış yapamadıkları için ödeme de yapamadıklarını savunurken, “2 aydır hiçbirşey satamıyorum, işlerimi yapamıyorum, belirli bir grup bizimle uğraşıyor” dedi. Kocabaş, ödeme yapma konusunda herhangi bir net bilgi vermezken, “Finansal olarak nakit döngümü yapamıyorum” dedi. Kocabaş, 3 ay süreyle ödeme yapmayabileceklerini de söyledi.

Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin; sisteme 10 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 30 bin lira alabiliyordu. Kriz, para verip üretim yapan vatandaşların ürünlerini teslim edememesi üzerine başladı.