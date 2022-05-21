Ankara’da su kesintisi

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İvedik-Polatlı içme suyu hattı çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında, yarın saat 13.00’e kadar basınç düşüklüğü ve buna bağlı olarak su kesintisi yaşanacak.

Söz konusu kesintiden, Sincan’da Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Mevlana, Gökçe, Törekent, Osmaniye, Menderes, Çoğlu, 29 Ekim, Adalet, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Etimesgut’ta Eti Mahallesi’nin tamamı ile Şeker, Altay, Tunahan ve Eryaman Evleri’nin üst kotları, Yenimahalle’de ise Batı Sitesi Mahallesi’nin tamamı ile Yenibatı Mahallesinin bir kısmı etkilenecek.