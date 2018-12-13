Ankara’da tren kazası!

Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazası ile ilgili açıklama geldi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, üst geçide çarptı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı. Çarpma sonucu üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü. İki vagonunun devrildiği kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Ankara Valiliği kazayla ilgili yaptığı açıklamada ise Yüksek Hızlı Tren’in banliyö treniyle çarpıştığını açıkladı. Ankara Valisi Vasip Şahin de şu anda kaza bölgesinde inceleme yapıyor.

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara’dan Konya’ya gitmek üzerü Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren’in iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü. Kazada, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ: YHT İLE BANLİYÖ TRENİ ÇARPIŞTI

Kazayla ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ankara’dan Konya’ya giden YHT, banliyö treni ile çarpıştı” denildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“ÇARPMA DEĞİL, ÜST GEÇİT ÇÖKTÜ”

Kaza yerine ulaşan ve yolcularla konuşan İHA muhabiri Caner Ünver, kazayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Burada çok sayıda polis, itfaiye ve emniyet ekibi var. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Tren istasyondan geçtiği anda üst geçidin trenin üstüne çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu vagonlar devrilmiş. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

HÜRRİYET