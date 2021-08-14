Ankara’da UNESCO heyecanı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik kentinin Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye hazırlanıyor.

Ankara, ilk kez Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye hazırlanıyor. Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Antik kenti için Polatlı Belediyesi’nin 2018 yılında yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldi. İlçeye gelen Unesco heyeti incelemesini tamamladı. Şimdi gözler gelecek sene açıklanacak kararda.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Antik Kenti’nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için 2018 yılında başvuru yapıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan tarihi şehrin, ana listeye girebilmesi için UNESCO’dan bir heyet incelemelerde bulundu.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, heyetin ilk izleniminin olumlu olduğunu söyledi.

Yıldızkaya, “Geçen hafta 5 kişilik bir ekip Polatlı’ya geldiler. Alanda kazı alanlarında Tümbüslerde incelemelerde bulundular. Dolayısıyla bir rapor tanzim edecekler. Şu an da ülkemizde 19 tane kültürel tarihi mirasımız var. 20’cinin de Gordion olmasını bekliyoruz ümit ediyoruz” dedi.

UNESCO, Gordion için kararını gelecek sene verecek.

Kararın olumlu çıkması halinde listede ilk kez Ankaradan da bir kültür mirası yer almış olacak.