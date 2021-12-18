Ankara’dan ABD’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Yılı Terörizm Raporu ile ilgili açıklama yaptı.

Yanıtta Türkiye’nin terörizme karşı mücadelesini hukuk temelinde yürüttüğü, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini gözettiği belirtildi. Yanıtta “Türkiye, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza etmektedir. Bunun dışında kalan tutum ve söylemler, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi çabaları ve müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullanıldı.