Ankara’dan ABD’ye tepki yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın, “Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un, NATO’yu Türkiye’deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.

İbrahim Kalın, “Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı.” değerlendirmesinde bulundu.