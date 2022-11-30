Ankara’dan Amerika’ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin teröre verdiği desteğin sona ermesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Savaş devam ederken bile diplomasinin önemini vurguladık. Tahıl anlaşması, takastan örnek vererek diplomasinin her şarta sürdürülmesi gerektiğini vurguladık.

Muhataplarımız özellikle tahıl anlaşması başta olmak üzere Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın gayretleri için teşekkür etti.

Bizim için önemli hususlardan biri birlik ve dayanışma mesajını vermekti. Bu mesaj açık bir şekilde ortaya konmuş oldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Üçlü anlaşma çerçevesindeki atılan adımları değerlendirdik. Beklentileri de tekrar kendilerine hatırlattık. Bu iki ülke yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı adımlar attı. Biz atılan adımları yok saymıyoruz. Ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok.