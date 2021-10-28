Ankara’dan flaş F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile krize neden olan F-35 savaş uçakları hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edildiğini ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Türkiye’den son dakika F-35 açıklaması yapıldı. MSB’den yapılan açıklamada, “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.” denildi.

Öte yandan Bakan Akar dün ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı. MSB açıklamasında, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 27 Ekim 2021’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alınmıştır.” denildi.