Ankara’dan İsrail’e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile ilgili mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları hakkında açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısı şiddetle kınandı.

Saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu sivilllerin hayatlarını kaybetmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Saldırı sonrası bölgede yükselen gerginlikten endişe duyulduğunun da altı çizilirken, söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gerektiği belirtilerek, itidal ve sağduyu çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.