Ankara’dan NATO’ya net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazırlanan yeni stratejik konsepte ilişkin NATO’ya ”Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yer almalıdır” diyerek mesaj verdi. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Ankara’da yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. “Somut adımlar bekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısında konuştu.

NATO’da hazırlanan yeni stratejik konsept hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ”Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalıdır” dedi.

İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Ankara’da yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin de ”Bizim talebimiz gayet net, teröre destek kesilmeli. Somut adımlar bekliyoruz” diyen Çavuşoğlu, herkesin Türkiye’nin endişelerini anladığını belirtti ve şöyle konuştu:

”Yazılı belge herkesle paylaşıldı. Heyetler bu belgeleri alıp ülkelerine döndüler. Türkiye’yi ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmadı. Bize somut adımlar lazım. NATO’nun açık kapı politikasını her zaman destekledik ancak Türkiye’nin iki ülkenin üyeliği ile ilgili koyduğu tavrın sebebi bu ülkelerin terör örgütleriyle ilişkileridir”