Ankara’dan NATO’ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci hakkında konuştu.

Sözcü Kalın, “Türkiye’nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelere, Adalet, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıkları bakan yardımcıları ile ilgili güvenlik kurumlarından yetkililerin katıldığını ifade eden Kalın, muhataplarla özellikle Ukrayna savaşından sonra ortaya çıkan yeni güvenlik ortamını ve kendilerinin NATO’ya üye olma başvuruları ve bu bağlamda Türkiye’nin gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizdiği güvenlik kaygıları ve beklentileri etraflı bir şekilde ele alma imkanlarının olduğunu belirtti.

“NATO’nun tarihi açısından önemli bir kırılma noktası”

Muhataplara gerekli mesajlarını verdiklerini ifade eden Kalın, NATO’nun bir güvenlik ittifakı olduğunu, bir ekonomik iş birliği örgütü ya da başka bir odağının olmadığını söyledi.