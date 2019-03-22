Ankara’dan Trump’a sert tepki

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‘Golan Tepeleri’ hakkında açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a Ankara’dan yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahin Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın Golan Tepeleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: DAHA FAZLA ACIYA YOL AÇAR

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.” açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

NTV