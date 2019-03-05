Ankara’dan Trump’a tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi vergi muafiyeti programından çıkarmasına Ankara’dan tepki geldi.

Ticaret Bakanı Pekcan, “Karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Pekcan şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye 1,74 milyar dolarlık ve yüzde 8,2’lik payla 5. tedarikçi ülkedir.

Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.

Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

NTV