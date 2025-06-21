Ankaragücü Başkanı Tekin, Kahvaltıda Buluştu

BAŞKAN TEKİN, KAHVALTIDA BASINLA BİR ARAYA GELDİ

Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Ankara’daki basın mensuplarıyla sabah kahvaltısı düzenledi. Kahvaltının ardından, kulüp ve yönetim durumu ile ilgili basın toplantısı yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Tekin ve Ankaragücü Başkan Vekili Cem Koçyiğitoğlu ile Futbol Altyapı Sorumlusu Serkan Güven yer aldı.

KULÜP İÇİN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Başkan Tekin, göreve geldikten sonra kulüp içindeki dinamikleri sağladıklarını ifade ederek, “Ankara halkı bizim en kuvvetli iletişim aracımız. Bu doğrultuda herkesle hem eşit mesafede hem de gerekli bilgilendirmelerle yol yürümek istiyoruz. Ancak borçlar konusu karşımıza çıkıyor. Geldiğimizde, Ankaragücü’nün borçlarını resmi sayfamızdan paylaştık. 2 milyar liranın üzerinde bir borç yükü var. Biz kulübe geldiğimizde, elektrik ve su faturaları ödenmemiş durumdaydı. Ankara’nın en zengin isimleri, Ankaragücü’nden ayrılırken bu ödemeleri yapmamışlardı. Bunu ödemek bize nasip oldu. İç huzuru sağladık. Buradaki dinamikleri düzeltmeye başladık” dedi.

ŞEFFAFLIK VE GÜVEN ORTAMINI SAĞLIYOR

Tekin, kurumsal altyapıyı ve kulüp içindeki personelin güvenini ve motivasyonunu artırmak gerektiğini belirtti. “Biz şeffafız” diyen Tekin, mevcut borç yükünün altına girmeyi kabul ettiklerini ve “Gereğini yapmaya çalışıyoruz. Herkes de gereğini yapmalı” şeklinde konuştu.