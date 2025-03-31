Ankaragücü, Erokspor’a 3-1 Mağlup Oldu

MKE ANKARAGÜCÜ YENİLGİSİ ÜZERİNE

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Esenler Erokspor’a 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü, bu sonuçla zor bir sürece girmiş oldu. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, maçı değerlendirdi ve “Kazanmamız gereken bir maçtı. Maalesef kaybettik” dedi.

İLK YARI FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Dalcı, maçın ilk yarısında takımının ortaya koyduğu performansa dikkat çekti. “Özellikle ilk yarı skor olarak en az üç ya da dört net şekilde pozisyonumuz vardı ve iyi bir oyun vardı. Kazanmaya yakın çok ciddi bir oyun vardı” şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, bu fırsatların değerlendirilmemesi ve savunmadaki hatalar, maçı kaybetmelerinde etkili oldu.

HATALAR MAÇI ETKİLEDİ

Dalcı, yaşanan bireysel savunma hatalarına dikkat çekerek, “Maalesef ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Bireysel olarak savunmada da ciddi hatalar yaptık ve hiç bize yakışmayan hatalarla goller yedik” dedi. Sonuç olarak, bu kritik maçı kaybettiklerini vurguladı.