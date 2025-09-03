ANKARAGÜCÜ KARAGÜMÜRÜK İY MAÇ ÖZETİ

ZTK’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ankaragücü’nün Karagümrük İY ile oynadığı maçı kaçıran futbolseverler, geniş maç özetini ve önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyenler “Ankaragücü Karagümrük İY maçı özeti izle!” araması yapıyor. Detaylar…

MAÇIN ÖZETİNE ULAŞMAK

Ankaragücü Karagümrük İY maç özetini izlemek için haberin detaylarında bulabileceğiniz Ankaragücü Karagümrük İY özet bölümüne göz atabilirsiniz. Bu bölümde geniş özet ve önemli anlara ulaşmak mümkün. İyi seyirler…

A SPOR’DAN MAÇ ÖZETİ İZLEMEK

Ankaragücü Karagümrük İY maç özeti, maçın ardından A Spor’un YouTube kanalında yayınlanıyor. Bu maç 3-2’lik bir skorla Karagümrük İY’nin üstünlüğü ile sona erdi. Ankaragücü Karagümrük İY maçı canlı olarak A Spor’da yayınlandı.