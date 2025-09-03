Haberler

Ankaragücü Karagümrükspor Maçı A Spor’da

Ankaragücü Karagümrükspor’un canlı yayın detaylarını araştıran sporseverler, bu maçın heyecanını ekran başında yaşamak istiyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan Ankaragücü Karagümrükspor maçı, futbol tutkunlarına heyecanlı anlar sunacak.

Ankaragücü Karagümrükspor maçını canlı olarak izlemek için, A Spor ekranlarını tercih edebilirsiniz. Maç, Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Ekran başında bu görsel şöleni yaşamak isteyenler için, canlı yayın linklerine ve detaylarına haberimizin ilerleyen bölümlerinden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

Chp, İmamoğlu’nu destekliyor, adalet istiyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, demokrasi vurgusu yaparak darbecilere karşı sarsılmaz bir irade ile duracaklarını belirtti. Demokratik hakların gasbına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Halit Yukay’ın Bedeni Günler Sonra Bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya seyahat eden iş insanı Halit Yukay'ın teknesi denizde parçalanmış olarak bulundu. Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedeni çıkarıldı.

