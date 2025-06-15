Ankaragücü Kötü Günler Yaşıyor. Yönetim Çalışıyor. Genç Oyuncular Konuşuluyor. Zorluklara Rağmen Mücadele Sürüyor

ANARAGÜCÜ’NDE KÖTÜ GÜNLER DEVAM EDİYOR

Ankaragücü, TFF 1. Lig’den düşerek 2. Lig’de mücadele edeceği zorlu süreçte sıkıntılı günler yaşıyor. Kulüp, basın sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu aracılığıyla, futbolcularının transfer edilmeye çalışıldığını duyurdu. Koçyiğitoğlu, kulübün hem finansal hem de sportif anlamda zor günlerden geçtiğini belirterek, “Kulübümüze birçok transfer yasağı uygulanmakta. Yönetimimiz, yasakların kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.” dedi.

TÜM KULÜPLERE MESAJ GÖNDERİYOR

Söylemlerine devam eden Koçyiğitoğlu, sosyal medya ve duyumlar üzerinden kulübün altyapısından yetişen genç oyuncuların transferlerinin konuşulduğuna dikkat çekti. “Diğer kulüp başkanlarına, yöneticilere, teknik sorumlulara ve menajerlere sesleniyoruz. MKE Ankaragücü, 115 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Zorluklarla başa çıkabilmeyi bilen kulübümüz, kötü gününde yanında olanları unutmaz.” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Koçyiğitoğlu, “Geleceğimizin risk altına alındığı bu dönemde, genç oyuncularımızı batan geminin malları gibi çalmaya çalışanları unutmayacağız. Yeniden dirilişimiz gerçekleştiğinde kapımızı çaldıklarında hoş karşılamayacağımızı bilmelerini isteriz. İmalat-ı Harbiye ruhu her zaman var olacaktır. Tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.