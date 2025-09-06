Ankaragücü’nde Mali Sorunlar Büyüyor

ANKARAGÜCÜ’NDE MALI SIKINTILARIN ARTTIĞI BELİRLENDİ

Süper Lig’in unutulmaz takımlarından biri olan ve şu an TFF 2. Lig’de mücadele eden Ankaragücü’nde durum ciddi şekilde kötüleşiyor. Kulüp başkanı Ercüment Tekin, kulübün mali sıkıntılarını gün yüzüne çıkaran çarpıcı bir açıklama yaptı. Yerel tedarikçilerle yaşanan borç krizi, Tekin’in ifadeleriyle kamuoyuna yansıdı.

BORÇ MİKTARI 8 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

Ercüment Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kulübün mahalle kasabına tam 8 milyon TL borcu olduğunu kabul etti. “Manavdır, kasaptır, tedarikçisidir… sakın icra göndermeye kalkmasın” şeklindeki ifadeleriyle alacaklılara adeta uyarıda bulunan başkan, bu borcun kulübün günlük işleyişini oldukça olumsuz etkilediğini belirtti. Yönetim olarak yeni sponsorluk anlaşmaları için görüşmelere başladıklarını da ifade eden Tekin’in açıklamaları, camiada düşüncelere sebep oldu.

CAMİADA ŞAŞKINLIK VE ENDİŞE YARATTI

Bu durum, Ankaragücü camiasında hem şaşkınlık hem de endişe yarattı. Kulübün içinde bulunduğu mali kriz, taraftarların ve kulüp mensuplarının kaygılarını artırmakta. Yönetim, mevcut durumdan kurtulmak için çeşitli yollar aramakta ve yeni sponsorluk anlaşmaları ile destek bulmayı hedeflemekte.