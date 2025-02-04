More
Spor

Ankaragücü, Rizespor İle Kupa Maçına Çıkıyor

ankaragucu-rizespor-ile-kupa-macina-cikiyor

MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN ZİRAAAT TÜRKİYE KUPASI MÜCADELESİ

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci maçında Çarşamba günü deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak.

İLK MAÇTA BERABERLİK

Gruptaki ilk oyununda evinde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonuçla grupta bir puanla 3. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın sonraki maçları için önemli bir zemin oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Göç İdaresi 560 Personel Alacak

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev alacak 560 sözleşmeli personel alımını açıkladı. İlanla ilgili ayrıntılar paylaşıldı.
Manşet

Trabzonspor 192. Yabancıyı Kadrosuna Dahil Etti

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile sözleşme imzalayarak 192. yabancı oyuncusunu transfer etti. Zubkov, kulübün tarihindeki 7. Ukraynalı futbolcu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.