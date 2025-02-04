Ankaragücü, Rizespor İle Kupa Maçına Çıkıyor

MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN ZİRAAAT TÜRKİYE KUPASI MÜCADELESİ

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci maçında Çarşamba günü deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak.

İLK MAÇTA BERABERLİK

Gruptaki ilk oyununda evinde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonuçla grupta bir puanla 3. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın sonraki maçları için önemli bir zemin oluşturuyor.