“Ankaralı Turgut’tan Kötü Sağlık Haberi!”

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Bir süredir hastanede kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut’tan kötü bir haber geldi. Turgut’un entübe edildiği bilgisi alındı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği ve yeniden entübe edildiği bildiriliyor. Şarkıcının menajeri Murat Boran, “Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik” şeklinde bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA VE AİLE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Akciğer kanseriyle savaşan Ankaralı Turgut, sosyal medyada yayınladığı bir video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini duyurmuştu. Sağlık sorunları yaşayan şarkıcı, geçtiğimiz ay kızı Eylem Boran tarafından hastaneye kaldırıldı. 2017 yılında KOAH nedeniyle hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut, son günlerde yaşadığı zorlu süreci aktarmıştı. Ankaralı Turgut, “1.5 aya yakın yattım, 12-13 kilo verdim” diyerek, kanserin metastaz yaparak karaciğerine de yayıldığını açıklamıştı. Ayrıca, akıllı ilaç kullanması gerektiğini fakat maddi durumu nedeniyle bunu karşılayamadığını belirtmişti.

YARDIM VE DESTEK

Ankaralı Turgut, kızının evine taşınarak yardım toplanmasını sağlamıştı. Ünlü sanatçı, TikTok’ta çocuklarına isyan ederek, “27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da doğdu. Tam adı Turgut Karataş olarak bilinen sanatçı, müzik hayatına 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babası sayesinde ailede müzisyen olma geleneği oluştu. Askerlik öncesi müzisyenlik yapan Ankaralı Turgut, bağlama çalmaya başlayarak, Ankara’nın yöresel türkülerini de seslendirmeye başladı. Askerlik dönüşü ilk albümünü çıkartan sanatçı, daha sonra amatör olarak üç albüm daha yayınladı.