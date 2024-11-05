Ankaralı Turgut’un Durumu Hakkında Açıklama Yapıldı

Bir süredir kanserle savaşan Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş’ın entübe edildiği duyuruldu. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği belirtiliyor. Ankaralı Turgut’un menajeri Murat Boran, “Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik” ifadelerini kullandı. Turgut, çocuklarına yönelik eleştirilerde bulunarak “27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı… Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin” demişti. Şarkıcı, sonrasında çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Kansere Karşı Mücadele

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut’un son durumu dikkat çekti. 12-13 kilo veren ünlü sanatçının son halini Gülben Ergen sosyal medya hesabında paylaşarak, “Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut’umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, değerli meslektaşlarım, müzik birlikleri, iyi insanlar, haydi görev başına hepimiz” şeklinde belirtti.

Ankaralı Turgut’un Hayatı

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalarak amatör şekilde çeşitli albümler çıkaran Ankaralı Turgut, 1994 yılında İstanbul’a gidip Tarkan’ın “Oynama Şıkıdım” eserini tiye aldığı albümüyle şöhret kazandı. Bu gelişme ile Ankaralı Turgut şarkıları tüm ülkede tanınır hale geldi. Ankaralı Turgut’un beş çocuğu bulunmaktadır.