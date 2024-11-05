Ankaralı Turgut’un Sağlık Durumu Kötüleşti

ANALİZ

Metin, Ankaralı Turgut’un sağlık durumu, kişisel yaşamı ve müzik kariyeri hakkında bilgiler içeriyor. Okuyucuya şarkıcının entübe edildiğini, menajeri Murat Boran’ın açıklamalarıyla birlikte verdiği sağlık durumunu işliyor. Ayrıca, Ankaralı Turgut’un ailevi sorunları ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılmış destek mesajları dikkat çekiyor. Metin, şarkıcının biyografisine de yer veriyor. Yeniden yazarken kelime yapısında belirtilen değişiklikler ve yapıların sürekli kullanımı göz önünde bulundurulacak.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ KÖTÜLEŞME

Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş’ın entübe olduğu bildirildi. Ünlü sanatçının sağlık durumunun bozulduğu öğrenilirken, Ankaralı Turgut’un menajeri Murat Boran, “Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik” dedi. Ankaralı Turgut, çocuklarına karşı duyduğu öfkeyle birlikte, “27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı… Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin” şeklinde demeç vermişti. Daha sonra, çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

ANARALI TURGUT’UN SON HAALİ

Kanserle savaşarak 12-13 kilo veren Ankaralı Turgut’un son durumu gündem oldu. Şarkıcı Gülben Ergen, Ankaralı Turgut’un son halini paylaşarak “Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut’umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, değerli meslektaşlarım, müzik birlikleri, iyi insanlar, haydi görev başına hepimiz.” şeklinde destek veriyor.

ANARALI TURGUT’UN HAYATI

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan sanatçı, amatör olarak birçok albüm çıkardı. 1994 yılında İstanbul’a gittikten sonra Tarkan’ın “Oynama Şıkıdım” adlı eserini konu alan albümü ile büyük bir üne kavuştu ve Ankaralı Turgut şarkıları ülke genelinde tanınır hale geldi. Toplamda beş çocuğa sahip.