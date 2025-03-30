Ankaralılar Bayram Namazı İçin Kocatepe’de Buluştu

ANKARALILAR BAYRAM NAMAZI İÇİN CAMİYE AKIN ETTİ

Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte Ankara’daki vatandaşlar bayram namazı kılmak için Kocatepe Camii’ne geldi. Şehrin önemli simgelerinden biri olan bu camide, kalabalık bir topluluk bir araya geldi.

NAMAZ ÖNCESİNDE SOHBET VE HUTBE

Namaz öncesinde camideki cemaatle sohbet yapıldı, bayram namazının nasıl kılınacağına ilişkin hatırlatmalar yapıldı. Saat 07.07’de bayram namazı kılındı ve sonrasında bayram hutbesi okundu.

VATANDAŞLAR BAYRAMLAŞTI

Namazın tamamlanmasının ardından camide toplanan vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak mutluluklarını paylaştı.