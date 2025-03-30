Ankaralılar Kocatepe’yi Bayramda Doldurdu

Ankaralılar bayram namazı için Kocatepe Camii’nde toplandı. Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Ankara’da vatandaşlar, bayram namazı kılmak üzere camilere yöneldi. Kentin önemli simgelerinden biri olan Kocatepe Camii, bu özel günde dolup taştı.

NAMAZ ÖNCESİ SOHBETLER YAPILDI

Namazdan önce camide yapılan sohbetlerde, bayram namazının nasıl kılınacağına dair hatırlatmalar yapıldı. Saat 07.07’de itibariyle bayram namazı kılınarak, ardından bayram hutbesi okundu.

VATANDAŞLAR BAYRAMLAŞTI

Bayram namazının tamamlanmasının ardından camide bulunan vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını paylaştı.