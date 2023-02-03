Ankara’nın tepkisi sonrası Norveç eylem iznini iptal etti

Norveç yönetimi, düzenlenecek olan çirkin eylemin izninin iptal edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisi sonrası Norveç yönetimi, ülkede düzenlenecek olan çirkin eylemin izninin iptal edildiğini duyurdu.

Norveç’te Kur’an yakma eylemine izin verildiğinin duyulması üzerine Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveç’in provokatif eyleme verdiği izni iptal ettiğini duyurdu. Oslo emniyeti de söz konusu eylemin yasaklanacağını açıkladı.

Norveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine verilen izin iptal edildi.

Eylemin duyulması üzerine bugün, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi önce Bakanlığımıza çağırılmıştır.” denildi

Büyükelçiye nefret suçu niteliğindeki provokatif eylemin engellenmemesinin kınandığı ve verilen iznin kaldırılmasının beklendiği iletildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ardından bir açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan geldi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin uyarısı neticesinde Norveç’in Kur’an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

OSLO POLİSİ: EYLEM YASAKLANACAK

Norveç kanadından da bir açıklama var. Oslo emniyeti Türkiye Büyükelçiliği önünde planlanan eylemin güvenlik gerekçesiyle yasaklanacağını duyurdu.