Ankaraspor – Eskişehirspor, A Spor’da

ANKARASPOR – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?>

Ankaraspor ile Eskişehirspor arasındaki mücadele, 2 Eylül 2025 Salı günü saat 16:00’da gerçekleşecek. Bu önemli Türkiye Kupası karşılaşması, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir an olacak.

A SPOR KANALINDAN CANLI YAYIN?>

“Ankaraspor Eskişehirspor maçı canlı izle” araması yapan izleyiciler, maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilir. Bu yayın sayesinde taraftarlar, maçı istedikleri yerden takip edebiliyor. Maçın heyecanı A Spor’da futbolseverlerle buluşuyor.

CANLI YAYIN ERİŞİMİ NASIL OLACAK?>

Canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor kanalına uydu, kablolu yayın ya da internet üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca çeşitli dijital platformlardan (TV uygulamaları, mobil uygulamalar, web siteleri) A Spor’un canlı yayınına erişim mümkün. A Spor’u uydu alıcınızdan izlemek için güncel HD frekans bilgileri şu şekildedir:

– Uydu: Türksat 4A
– Frekans: 12053 MHz
– Polarizasyon: H (Yatay)
– Sembol Oranı (SR): 27500
– FEC: 5/6
– Şifreleme: Şifresiz

Bu bilgilerle Ankaraspor ve Eskişehirspor karşılaşmasını kaçırmadan izleyebilirsiniz.

