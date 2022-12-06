Ankara’ya kritik ziyaret! Hulusi Akar ile görüşecek

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığında perşembe günü bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek. Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığında perşembe günü görüşecek.

Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.