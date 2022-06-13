Ankara’yı sağanak vurdu: 3 ölü, 1 kayıp

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı üstüne uyarı yaptığı Ankara’da sel can aldı.

Ankara’da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Tatlar Deresi’nin taşması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Başkent Ankara günlerdir kuvvetli yağışın etkisi altında. Şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, bazı yollar göle döndü…

11 Haziran Cumartesi günü, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar alındı.

Özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30’dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

Altındağ ilçesinde yaşanan selde rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmişti.

66 yaşındaki Ramazan Gök de Tatlar Deresi’nin taşması sonucu kaybolmuştu. AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor.