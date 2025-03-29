Anket: CHP Birinci, AK Parti İkinci

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

ORC Araştırma, 25-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını duyurdu. Anket, 26 ilimizde 3.160 katılımcı ile gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeye göre, CHP yüzde 30,2 oy oranıyla liderliği elde etti.

Adalet ve AK Parti, yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı. CHP ve AK Parti’nin arkasında, MHP yüzde 8,0 oy oranı ile üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sırada ise yüzde 7,5 oy alan DEM yer almakta.

Zafer Partisi, yüzde 5,1 ile beşinci sıraya oturarak barajı geçebilecek partiler arasında kendine yer buluyor. İYİ Parti ise yüzde 5,0 ile altıncı sırada konumlanıyor. İşte anketin grafiği;