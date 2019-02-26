Anket siteleri yeni geçim kaynağı oldu

Teknolojinin hızla gelişmesi ve günümüzdeki bebeklerin bile internetle tanıştığı şu son günlerde, online kazanç sektörü de hızlı bir gelişme içerisine girmiş durumda.

Eskiden yüzüne bile bakılmayan anket siteleri, artık her kesime hitap edebilen bir konuma erişmiştir. Değerli okurlarımız, bu özel içeriğimizde OnlineDarphane.Org’un katkılarıyla anket doldurarak para kazanma sitelerinden bahsedeceğiz.

Anket Siteleri

Günümüzde son derece modern bir hal alan anket doldurarak para kazandıran siteler, eskiden bırakın ödeme yapmayı, Türkçe dilinde hizmet vermeyi bile önemsemiyorlardı. Ancak gelişen teknoloji sayesinde artık her şey çok daha kolay bir hal aldı. Bugün Türkiye’de hizmet veren bir çok anket firması ve yerli yabancı onlarca anket sitesi bulunmakta. Gelin şimdi bu online para kazanma sitelerini yakından inceleyelim!

Online Anket Siteleri

Anket Siteleri (Araştırma Siteleri) Nedir?

Günümüzde çok fazla sayıda araştırma firması bulunmakta. Ancak görsel ve yazılı basın tarafından sadece siyasi seçim zamanında duyduğumuz bu anket firmalarının asıl görevleri çok daha farklı.

Anket Siteleri Nasıl Para Kazanıyor ve Kazandırıyor?

Seçim için çalışan firmalar bu sektörün ufak bir kısmını oluşturuyor. Asıl firmalar yıllardır hizmetlerine internet üzerinden devam eden ve elde ettikleri kâr oranlarını üyeleri ile paylaşan sitelerdir.

# Nasıl Para Kazanıyor?

Ürünlerinin ya da hizmetlerinin araştırılmasını isteyen o kadar çok firma var ki bu firmalar, anket sitelerine ürün ya da hizmetlerinin son kullanıcı tarafından verilen tepkileri öğrenmek için fazlasıyla ödeme yapmaktadırlar. Anket siteleri bu şekilde gelir elde ediyor.

# Nasıl Para Kazandırıyor?

Anket siteleri elde ettikleri bu kâr oranını üyeleri ile paylaşıyor ve kazan kazandır ilkesini benimsemiş bir süreç gerçekleşiyor. Yani kısacası anket doldurarak para kazanma siteleri, ürün ya da hizmetlerini değerlendirmeleri için bu anket siteleri üyelerinin fikirlerine, yorumlarına ihtiyaç duyuyor. Bu güvenilir anket sitelerine kayıt olmak ve gönderilen anketleri doldurmak oldukça basit bir işlem. Şimdi sırasıyla yapmanız gerekenleri anlatalım:

1-) İlk iş olarak güvenilir siteler bulmanız gerekiyor. Bu siteleri kaynak olarak kullandığımız OnlineDarphane.Org adresine giderek kolaylıkla bulabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra ise şu işlemleri yapmanız gerekiyor: Kayıt işleminizi doğrulamanız, profil bilgilerinizi hiç bir eksik kalmayacak şekilde doldurmanız ve ilk etapta size sorulan sorulara doğru şekilde yanıt vermeniz gerekiyor.

2-) Kayıt işleminizi sorunsuz şekilde tamamladıktan sonra, her ne kadar sizlere e-posta ya da sms yolu ile bilgilendirilme yapılıyor olsa da belirli aralıklarla panel hesabınıza giriş yapıp yeni anketler için gerekli kontrolleri yapmanız gerekiyor.

3-) Genellikle e-posta yolu ile anket gönderimi yapıldığı için, kullandığınız e-posta servis sağlayıcısının mobil uygulamasını cep telefonunuza kurmanızda oldukça fayda var. Eğer bu işlemi gerçekleştirirseniz, size gönderilen e-postalardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

Anket Siteleri Nasıl Ödeme Yapıyor?

Genel olarak anket siteleri üç şekilde ödeme yapmaktadır. Bunlar; banka hesabına ödeme, online cüzdanlara ödeme ve online hediye kuponu (çeki) olarak sunuluyor.

En İyi ve Güvenilir Anket Siteleri Hangileridir?

Bunun herhangi bir garantisi yoktur. Google üzerinden en iyi anket siteleri ya da güvenilir anket siteleri şeklinde arama yaptığınızda karşınıza yüzlerce bu şekilde yazılmış makale çıkacaktır. Bu konuda yapmanız gereken en iyi şey, deneme yanılma yöntemiyle siteleri analiz etmeniz veya OnlineDarphane.Org adresinde yer alan “Ödeme Yapan Türkçe Anket Firmaları ve Web Site Adresleri” isimli makaleye göz atmanızdır.

Anket Doldurarak Para Kazanma Yorumları

Bu özel haberimizin sonuna gelirken, sizlerin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarını merak ediyoruz. Daha önce herhangi bir anket sitesine kayıt olup para kazanmaya çalıştınız mı? Eğer bunu denediyseniz sonuçları ne oldu, gelir elde edebildiniz mi? Görüşlerinizi bekliyoruz…

Kaynak: www.onlinedarphane.org

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