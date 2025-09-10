Anket Sonuçları Açıklandı! Birinci Parti..

ANKET SONUÇLARI GÜNDEME GELİYOR

Siyasetteki yeni gelişmelerle birlikte anket firmaları tarafından yapılan araştırmalar, partilerin oy oranlarını dikkate alıyor. ORC Araştırma, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketlerde katılımcılara, “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

İSTANBUL’DA PARTİ DAĞILIMI

İstanbul’da gerçekleştirilen anket bulgularına göre CHP, yüzde 32,4 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. AK Parti, yüzde 30,2 ile ikinci sırayı alırken, DEM Parti yüzde 7,1 ile üçüncü, MHP ise yüzde 5,4 ile dördüncü sırada bulunuyor. Bu veriler, yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyunun nabzını tutmaya yardımcı oluyor.