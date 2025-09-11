Anket Sonuçları, Parti Oy Oranları

SİYASETTE GÜNCEL GELİŞMELER

Siyaset alanında her gün yeni gelişmeler yaşanırken, araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketler, partilerin oy oranlarının vatandaşlar tarafından dikkatle izlendiğini gösteriyor. ORC Araştırma, 5-9 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de siyasi eğilimleri ölçen bir çalışma yaptı. Araştırmada katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İstanbul’da 2310, Ankara’da 1950 ve İzmir’de 1870 kişiyle yapılan anket, büyükşehirlerdeki seçmen tercihlerini gün yüzüne çıkardı.

İSTANBUL’DA YARIŞ KIZIŞIYOR

Türkiye’nin en büyük seçmen kitlesine sahip olan İstanbul’da, yarış oldukça çekişmeli geçti. CHP, yüzde 32,4 ile birinci parti konumundayken, AK Parti yüzde 30,2 ile onu takip etti. Bunun yanı sıra DEM Parti yüzde 7,1, MHP yüzde 5,4, İYİ Parti yüzde 4,7 ve Zafer Partisi yüzde 4,2 oy oranına ulaştı. İstanbul’daki seçmen tercihleri, CHP ve AK Parti arasında neredeyse dengeli bir şekilde şekillendi.

ANKARA’DA DENGE SÜRÜYOR

Başkent Ankara’daki tablo da benzer bir dengeyi gösteriyor. CHP, yüzde 33,2 ile ilk sırayı alırken, AK Parti yüzde 30,5 ile ikinci sırada konumlanıyor. MHP’nin oy oranı yüzde 8,2, İYİ Parti’nin yüzde 6,0, Zafer Partisi’nin yüzde 4,5, DEM Parti’nin ise yüzde 2,9 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Ankara’daki siyasi ortamın dengeli bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor.

İZMİR’DE CHP FARK YARATIYOR

İzmir’de ise CHP, açık bir farkla öne çıkıyor. Sonuçlara göre, CHP’nin oy oranı yüzde 42,5 olarak ölçülürken, AK Parti yüzde 22,0 ile ikinci sırada yer alıyor. İzmir’de İYİ Parti yüzde 7,5, DEM Parti yüzde 7,3, MHP ise yüzde 4,4 oranında oy alıyor. Diğer partilerin oy oranları ise yüzde 3’ün altında kalırken, bu sonuçlar İzmir’deki CHP desteğinin güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.