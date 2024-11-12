“Ankete Göre Partilerin Oy Oranları”

ANKETİN ÇARPICI SONUÇLARI

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Optimar Araştırma’nın gerçekleştirdiği son anketin bulgularını köşesine aktardı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşması, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması gibi olayların yanında, genel seçimdeki parti tercihinin sorulduğu ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Fırat’ın aktardığına göre, araştırmanın sonuçları şu şekilde ortaya çıktı: “Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi görülüyor: Ekonomi: Yüzde 50.6, Terör: Yüzde 11.7, Adalet: Yüzde 9.9.”

PARTİLERİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ

Ankette, sorunların çözümünde hangi partinin daha etkili olabileceği sorusuna verilen yanıtlar ilgi çekti. AK Parti bu alanda yüzde 26.8 ile birinci sırayı alırken, CHP ise yüzde 19.4 ile takip etti. “Hiçbiri” yanıtı ise tüm partiler arasında yüzde 23.4 ile ikinci sırada yer alıyor. Bu durum, toplumun çözüm beklentisinde belirgin bir partisel yaklaşım olduğunu gösteriyor. Ancak büyük bir kesimin de mevcut siyasi partilere mesafeli yaklaşması dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, “Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusunun yanıtları ise şu şekilde: AK Parti: Yüzde 24.5 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 32.6 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra); CHP: Yüzde 24 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 31.9 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra); MHP: Yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 8.4 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra); İYİ Parti: Yüzde 4.7 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra); DEM Parti: Yüzde 6.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 8.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra).

KAYYUM ATAMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Fırat’ın aktardığı ankete göre, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanması konusunda katılımcıların yüzde 27.5’i “Kesinlikle doğru bir karar” dedi. “Yanlış” diyenler ise yüzde 20.8 oranında bulunurken, “Doğru ama süreç titizlikle yürütülmeli” diyen katılımcıların oranı yüzde 14.9 olarak ölçüldü.

BAHÇELİ’Yİ DEĞERLENDİRMEK

Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşmasını değerlendiren kamuoyu anketinde, katılımcıların yanıtları ise şöyle şekillendi: Yüzde 25.8 “Siyaset gereği”, yüzde 18.9 “Şoke edici”, yüzde 16.4 “Üzücü”, yüzde 15.9 “Yapıcı”, yüzde 13.2 “Samimi” ve yüzde 9.8 “Vatan sevgisinin gereği” olarak görüş belirtti.